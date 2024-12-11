Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова новоизбранного президента США в интервью французскому журналу Paris Match.

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Что сказал Трамп об урегулировании войны в Украине

По словам Дональда Трампа война, которую начала Россия против Украины является "более сложной ситуацией", чем конфликты, что сейчас продолжаются на Ближнем Востоке. Республиканец отметил, что, безусловно,

Я думаю, что мы должны урегулировать проблему Украины с Россией. Обе эти страны теряют такое количество людей, в которое никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут,

– сказал Трамп.

В то же время он отметил, что планирует заняться решением вопроса как ситуации в ближневосточном регионе, так и между Украиной и Россией.

"Это две ситуации, которые мы должны урегулировать, и мы должны сделать это быстро. Много людей погибает", – отметил он.

Кроме того, в интервью Трамп, отвечая на вопрос о встрече с Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря, отметил, что их разговор был хорошим.

К слову, Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 декабря, прибыв в Париж на открытие Собора Парижской Богоматери после реставрации после масштабного пожара в 2019 году.

Разговор политиков длился 35 минут. Владимир Зеленский, комментируя разговор с республиканцем, заявил, что благодарен Трампу за решимость прекратить войну в Украине.