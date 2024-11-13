В Министерстве обороны США решили не комментировать возможные намерения Трампа создать буферную зону в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Пэта Райдера.

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Безопасность Украины важна

Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины в ее защите от российской агрессии. Райдер объяснил, что не собирается спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации.

Как я отмечал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии,

– заявил он.

Чиновника также спросили, обеспокоен ли министр обороны Ллойд Остин потенциальными изменениями, которые могут повлиять на наследие администрации Джо Байдена. Представитель Пентагона сказал, что Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение, и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов.

Он также объяснил, что США сосредоточены на поставленной задаче – помочь Украине защититься от российской агрессии. Однако Райдер не захотел предсказывать будущее.