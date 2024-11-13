У Міністерстві оборони США вирішили не коментувати можливі наміри Трампа створити буферну зону в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг представника Пентагону Пета Райдера.

Дивіться також Діпфейки та ботоферми Трампа: як штучний інтелект ледь не зірвав президентські вибори у США

Безпека України важлива

Сполучені Штати націлені на продовження підтримки України в її захисті від російської агресії. Райдер пояснив, що не збирається спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації.

Як я наголошував раніше, ми дуже зосереджені на поточній ситуації та частому спілкуванні з нашими українськими колегами, аби переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії,

– заявив він.

Чиновника також запитали, чи стурбований міністр оборони Ллойд Остін потенційними змінами, які можуть вплинути на спадщину адміністрації Джо Байдена. Представник Пентагону сказав, що Остін багато разів говорив про те, що Україна має значення, і що безпека України важлива не тільки для Європи, але й для Сполучених Штатів.

Він також пояснив, що США зосереджені на поставленому завданні – допомогти Україні захиститися від російської агресії. Проте Райдер не захотів передбачати майбутнє.