Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что вряд ли Трамп сможет за условный один час или по мановению руки достичь завершения войны в Украине. Все значительно сложнее.

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Что будет делать Трамп

Как отметил Давидюк, после инаугурации Трампа действительно станет понятной, куда вообще будет двигаться ситуация с войной в общих чертах.

На следующий день после инаугурации будет понятна тенденция, куда все идет. Воюем ли еще, условно, год. Или все резко остановится и будут договариваться. А там уже рамки будут разными,

– сказал Давидюк.

Сейчас команда Трампа больше работает не столько над мирными договоренностями, как над прекращением огня. А уже потом дойдут до конкретного соглашения. Правда, тут есть много разных преград со стороны России. Все знают о ее наглых "требованиях".

Сейчас Россия стоит на своем. Рассказывают о полной демилитаризации Украины, уничтожение производства оружия, отсутствие западного оружия, русский язык – государственный. Федерализация и вхождение всяких Януковичей в парламент,

– отметил Давидюк.

Добавим, глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока нет. Есть определенные идеи в его команде, но еще ничего не принято. Для Украины неприемлемо просто прекращение огня. Нужно обсуждать условия и механизмы завершения войны.