Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що навряд чи Трамп зможе за умовну одну годину чи за помахом руки досягти завершення війни в Україні. Все значно складніше.

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Що робитиме Трамп

Як наголосив Давидюк, після інавгурації Трампа дійсно стане зрозумілою, куди взагалі буде рухатися ситуація з війною в загальних обрисах.

Наступного дня після інавгурації буде зрозумілою тенденція, куди все йде. Чи воюємо ще, умовно, рік. Чи все різко зупиниться і будуть домовлятися. А там вже рамки будуть різними,

– сказав Давидюк.

Зараз команда Трампа більше працює не стільки над мирними домовленостями, як над припиненням вогню. А вже потім дійдуть до конкретнішої угоди. Щоправда, тут є багато різних перепон з боку Росії. Усі знають про її нахабні "вимоги".

Зараз Росія стоїть на своєму. Розповідають про повну демілітаризацію України, знищення виробництва зброї, відсутність західної зброї, російська мова – державна. Федералізація та входження всяких Януковичів до парламенту,

– зауважив Давидюк.

Додамо, голова Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що конкретного "мирного плану Трампа" поки що немає. Є певні ідеї в його команді, але ще нічого не ухвалено. Для України неприйнятним є просто припинення вогню. Потрібно обговорювати умови та механізми завершення війни.