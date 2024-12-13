Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Суспільному. Він також розповів про можливі кроки Трампа для реалізації його обіцянок "швидко припинити війну".
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Єрмак розкрив деталі діалогу з США
За словами Єрмака, під час останньої поїздки до США українська сторона мала змогу донести своє бачення до представників команди Трампа.
Ніякого плану поки не існує і точно ми його не бачили. Ми знаємо, що є декілька думок, позицій. Вони обговорюються,
– зазначив Єрмак.
Він наголосив, що у США готові слухати й обговорювати українські аргументи.
Люди, з якими я зустрічався, слухали, їм було цікаво, вони ставили дуже глибокі питання. Найважливіше для нас зараз – це дати інформацію, пояснити нашу позицію та навести історичні приклади,
– підкреслив керівник ОП.
Єрмак також зауважив, що для України неприйнятним є "просто припинення вогню". Він підкреслив, що найважливішим є обговорення умов та механізмів, за яких можливе завершення війни.
До слова, "Мирний план" Дональда Трампа може включати відмову України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на зброю від США. А також замороження війни на поточній лінії фронту.
Також план може передбачати створення демілітаризованої зони, але не визначає, хто контролюватиме цю зону, і виключає участь американських військ у миротворчих силах.