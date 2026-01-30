"Мы бьемся над двумя пунктами": Зеленский рассказал, как продвигается обсуждение мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина публично рассматривает текущую мирную инициативу как "американский план", который содержит 20 пунктов, с большинством из которых Киев соглашается. Однако, остаются два главных вопроса, из-за которых продолжаются дискуссии.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, комментируя переговорный процесс по завершению войны, передает 24 Канал.

Какие пункты мирного плана остаются дискуссионными?

По его словам, пока дискуссии ведутся вокруг двух пунктов, тогда как по остальным положениям украинская сторона поддерживает предложенный формат. Проблемными остаются вопросы ЗАЭС и территорий.

Зеленский выразил надежду на влияние Соединенных Штатов Америки, чтобы российская сторона также согласилась с пунктами плана, наработанными Вашингтоном.

Президент подчеркнул, что подписание такого документа должно состояться на уровне глав государств. Он считает, что окончательные ответы по реализации плана можно будет получить только во время личной встречи лидеров.

Мы понимаем, с кем имеем дело, и ожидаем сюрпризов. Но, думаю, они также ожидают неожиданностей с нашей стороны,

– отметил Зеленский,

Также он добавил, что это свидетельствует о сложности и непредсказуемости переговорного процесса.

Что известно о мирных переговорах в Абу-Даби?