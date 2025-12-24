Россия должна вывести свои войска из 4 областей для вступления в силу мирного соглашения, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о рамочном документе между Украиной, США, Европой и Россией, который состоит из 20 пунктов. Это соглашение определяет базовые принципы завершения войны, в частности вывод российских войск из Сумской и других областей.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами, передает 24 Канал. Что известно об украинских территориях в мирном плане? По словам Зеленского, одним из положений документа является вывод российских войск с территории Украины. В частности, в пункте 14 говорится о территориальном аспекте. Для вступления в силу соглашения Россия должна вывести свои войска из Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.