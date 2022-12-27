Об этом в эфире ютюб-канала. "ФЕЙГИН LIVE" сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, мир сейчас стоит перед открытым ящиком Пандоры больших вооруженных противостояний.

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Мирный форум – очень сложная история

"26 декабря Юваль Ной Харари опубликовал соответствующую статью, и заявил, что мир стал бы более безопасным, если бы все проявили усилия," - рассказал Арестович.

По мнению советника ОП, мировой мирный форум – это очень сложная проактивная история. Чтобы мир существовал, за него нужно непрерывно сражаться.

Нельзя раз и навсегда установить мир и расслабиться, ибо мир провалится в десятилетия великих войн, которые никому не нужны,

– уверен Арестович.

Арестович о мирном саммите: смотреть видео

Саммит согласовали с Байденом

По словам советника ОП, президент Украины на опережение идет с предложением "Давайте установим правила мира во всем мире". Глобальный саммит поможет установить мир по всему миру, дать его народам.

За основу взяты 10 пунктов, которые Зеленский представил Большой двадцатке. В основе его мирного предложения будет еще кое-что. Есть дипломатические правила, что это открыто сразу не принимается, сначала обсуждается, потом выносят на повестку,

– объяснил Алексей Арестович.

Советник ОП сообщил, что Владимир Зеленский обсудил проведение саммита с Джо Байденом и президент США поддержал эту идею. По его словам, в мире есть дефицит на предложения послевоенного устройства и новых контуров безопасности.

"Большая семерка" поддерживает идею форума

"Путинская агрессия разрушила старую систему безопасности, так что не грех создать новую. Поэтому Украина выступает суперсубъектом и предлагает такую инициативу. Это личная инициатива президента, поддержанная и проработанная МИДом вместе с иностранными партнерами", - пояснил Арестович.

По информации советника ОП, МИД Украины приступил к повестке, которая объясняет идею саммита и проводит подготовку международного общественного мнения к нему. Многие страны, в том числе "Большая семерка", уже поддерживают решение о проведении форума.

Я слышал оговорки, что "Семерка" рассматривала это на своем заседании. И я думаю, что мы сможем обеспечить проведение этого саммита вместе с партнерами,

– рассказал Арестович.

Украина начинает дипломатическое наступление

По мнению Алексея Арестовича, Украина во главе с президентом начинает дипломатическое наступление по установлению новой системы международной безопасности.

"Это яркая и содержательная история, потому что больше никто этого не предлагает. Ни США, ни Китай на сегодняшний день не предлагают такой системы. Никто не знает, чем заменить систему, которую разрушил Путин. Украина суперсубъект в этом вопросе", – подытожил Алексей Арестович.

Что известно о мирном саммите