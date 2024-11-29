На войне незадолго до своего дня рождения погиб поэт и прозаик Мирослав Герасимович

Украина теряет на войне лучших. Стало известно о гибели Мирослава Герасимовича.

Он был украинским поэтом, прозаиком и киносценаристом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его брата Тараса Кулика.

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Мирослав Герасимович погиб за несколько дней до своего 57-летия

О гибели защитника Украины сообщили в пятницу, 29 ноября.

В бою с Россией отдал свою жизнь мой брат Мирослав Кулик в городе Авдеевка, Донецкой области,

– написал Тарас Кулик.

Он погиб 25 ноября. Через четыре дня, а именно 29 ноября, ему должно было бы исполниться 57 лет.

"Мик, лети высоко и легко, "выше и выше", как говорила бабушка Геля, до твоей небесной Школы свободных искусств. И к маме Мирославе. Сегодня твой день рождения. Поэтому я желаю тебе. Пусть твое самопожертвование будет не напрасным", – написала журналистка Мирослава Барчук.

Как известно, Мирослав Герасимович (Кулик) – уроженец Луцка. Он получал образование на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также павший защитник был основателем Школы свободных искусств имени Вечернего пространства.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Мирослава Герасимовича. Вечная память воину!