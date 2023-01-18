Человек-легенда: на 101-м году жизни умер Герой Украины сотенный УПА Мирослав Симчич

18 января на 101-м году жизни умер легендарный сотенный УПА Мирослав Симчич. Накануне указом президента ему было присвоено звание Героя Украины.

О смерти легендарного сотенного УПА сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В последние годы жизни Мирослав Симчич сильно болел.

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Недавно Симчич отметил 100-летие

5 января Мирославу Симчичу исполнилось 100 лет. Более 30 лет легендарный сотенный УПА провел в советских лагерях за то, что боролся за свободную Украину.

Большая потеря для всей Украины. Ушел в вечность Герой Украины, сотенный УПА, политзаключенный, общественный деятель, почетный гражданин Львова Мирослав Симчич на псевдо "Кривонос",

– сообщил Козицкий.

Информации об отпевании Героя Украины пока нет.

Что известно о Мирославе Симчиче

Мирослав Симчич отличился в Руширском бою под Космачем против отрядов НКВД и других советских дивизий. Бой длился 3 суток, в нем сотенный получил ранение, но продолжал сражаться – после завершения победной битвы Симчич потерял сознание от потери крови.

Свой последний бой Симчич провел в 1948 году, после чего был арестован и осужден за деятельность в УПА. Суммарно Герой Украины провел более 32 лет в концлагерях. На свободу сотенный УПА вышел в 1985 году, однако даже после провозглашения Независимости Украины милиция Запорожья "привычно" приходила проверять "особо опасного преступника". Окончательно реабилитировали Мирослава Симчича только в 2017 году.

Украинские военные – воины, которые сейчас борются за Украину так, как когда-то это делал легендарный сотенный УПА, неоднократно обращались к президенту с просьбой присвоить Мирославу Симчичу звание Героя Украины. На 80-ю годовщину создания УПА 14 октября 2022 года Владимир Зеленский подписал соответствующий указ и присвоил Симчичу звание Героя Украины, удостоив его ордена "Золотая Звезда".