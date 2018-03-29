Миротворческая миссия на Донбассе: что мешает Китаю принять участие

Одной из стран, которая может отправить свою миротворческую миссию на оккупированный Донбасс, является Китай. Однако есть два фактора, которые могут этому помешать.

По словам народного депутата Дмитрия Тимчука, Китай обладает необходимым опытом проведения миротворческих миссий. В качестве примера он привел Ливан, где украинский контингент заменяли именно китайцы.

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Кроме того, Китай не является членом НАТО или ОДКБ, что не должно вызывать возражений у сторон конфликта.

Они показали очень серьезный уровень, у них серьезная подготовка и техническое оснащение. Такая страна может выделить необходимый контингент, но здесь другой нюанс. Финансирование будет идти по линии ООН, где основной донор – США. Будут ли американцы спонсировать китайцев? Сомнительно,

– отметил Дмитрий Тимчук в интервью "Сегодня".

Еще одной причиной, которая может помешать Китаю принять участие в миротворческой миссии на Донбассе – присутствие России как стороны конфликта.

"Да, они рвутся по всему миру участвовать в миротворческих операциях, но здесь они понимают, что де-факто это противостояние с РФ. Это китайцам, на мой взгляд, сейчас и даром не надо", – подытожил Дмитрий Тимчук.

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