Миротворча місія на Донбасі: що заважає Китаю взяти участь

Однією з країн, яка може відправити свою миротворчу місію на окупований Донбас, є Китай. Однак є два фактори, які можуть цьому завадити.

За словами народного депутата Дмитра Тимчука, Китай має необхідний досвід проведення миротворчих місій. Як приклад він навів Ліван, де українських контингент заміняли саме китайці.

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Окрім того, Китай не є членом НАТО чи ОДКБ, що не повинно викликати заперечень у сторін конфлікту.

Вони показали дуже серйозний рівень, у них серйозна підготовка і технічне оснащення. Така країна може виділити необхідний контингент, але тут інший нюанс. Фінансування буде йти по лінії ООН, де основний донор – США. Чи будуть американці спонсорувати китайців? Сумнівно,

– зазначив Дмитро Тимчук в інтерв’ю "Сегодня".

Ще однією причиною, яка може стати на заваді Китаю взяти участь у миротворчій місії на Донбасі – присутність Росії як сторони конфлікту.

"Так, вони рвуться по всьому світу брати участь в миротворчих операціях, але тут вони розуміють, що де-факто це протистояння з РФ. Це китайцям, на мій погляд, зараз і даром не треба", – підсумував Дмитро Тимчук.

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