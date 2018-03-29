11:01
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
2°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Миротворча місія на Донбасі: що заважає Китаю взяти участь

1651 Читать новость на русском
Китайські миротворчі ООН
Китайські миротворчі ООН

Однією з країн, яка може відправити свою миротворчу місію на окупований Донбас, є Китай. Однак є два фактори, які можуть цьому завадити.

За словами народного депутата Дмитра Тимчука, Китай має необхідний досвід проведення миротворчих місій. Як приклад він навів Ліван, де українських контингент заміняли саме китайці.

Читайте також: У МЗС пояснили, чому Україна повинна розірвати Договір про дружбу з Росією та підписати новий

Окрім того, Китай не є членом НАТО чи ОДКБ, що не повинно викликати заперечень у сторін конфлікту.

Вони показали дуже серйозний рівень, у них серйозна підготовка і технічне оснащення. Така країна може виділити необхідний контингент, але тут інший нюанс. Фінансування буде йти по лінії ООН, де основний донор – США. Чи будуть американці спонсорувати китайців? Сумнівно,
– зазначив Дмитро Тимчук в інтерв’ю "Сегодня".

Ще однією причиною, яка може стати на заваді Китаю взяти участь у миротворчій місії на Донбасі – присутність Росії як сторони конфлікту.

"Так, вони рвуться по всьому світу брати участь в миротворчих операціях, але тут вони розуміють, що де-факто це протистояння з РФ. Це китайцям, на мій погляд, зараз і даром не треба", – підсумував Дмитро Тимчук.

Читайте також: За яких умов Путін може піти на загострення на Донбасі: пояснення Тимчука

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Китай Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
сьогодні, 09:30 Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
2461
Катастрофа в России
сьогодні, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 1996
Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
сьогодні, 08:42 Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
Блог Медіа 2640
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 березня, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 1502
Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
28 березня, 21:00 Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
1402
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук