Во французской провинции Бретань 24 февраля состоялись учения десантников "Орион". В них приняли участие более 600 британских и французских военных.

Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности Лондона и Парижа возглавить миротворческую миссию в Украине в случае прекращения огня. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Какую операцию отработал десант Британии и Франции на учениях?

По информации издания, учения 24 февраля состоялись заключительные учения десантников по подготовке к развертыванию в любой точке НАТО в рамках учений "Орион", которые продлятся до 3 марта.

Интересно, что учения прошли через несколько недель после того, как премьер Великобритании заявил о готовности Лондона и Парижа возглавить миротворческую миссию в Украине после завершения войны.

Более 600 военных из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании вместе с 11-й парашютно-десантной бригадой Франции отработали имитацию рейда.

В то же время пока пока не известно, какие именно подразделения отправятся в Украину контролировать режим прекращения огня, впрочем издание пишет, что военные 16-й воздушно-десантной бригады есть в составе британских сил, которые готовы оперативно развернуться в рамках НАТО.

Что известно об учениях "Орион"?

По данным Минобороны Великобритании, в учениях, в рамках программы "Орион", приняли участие около 2000 британских и французских военных. "Орион" является тестовой миссией по отработке поддержки союзников по НАТО против полтавских сил и потенциальной угрозы вторжения.

Девятидневные маневры включали прыжки с транспортных самолетов и развертывание оборонительных сооружений для подготовки к поддержке союзников НАТО.

Учения направлены на подготовку войск к современным боевым условиям XXI века. Участники отрабатывали оборону от условных атак, а также организацию засад и удары по вражеским силам. В частности, под руководством французского штаба на авиабазе Орлеан-Бриси британские разведчики и парашютисты из командос-группы осуществили скрытую высадку на полигоне Сен-Сир-Коэткуидан.

Военные уничтожили условные средства ПВО противника и отметили зону для высадки основных сил, куда прибыли солдаты 2-го батальона парашютного полка в составе двух боевых групп. В бою также принял участие взвод итальянской парашютной бригады, после чего самолет RAF A400M доставил необходимые припасы.

Ожидается, что учения продлятся до 3 марта.

Почему Британия не может отправить войска в Украину?