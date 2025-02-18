Большинство нижней палаты проголосовало за поддержку резолюции, стало известно во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NOS.

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Что известно о резолюции

Согласно обнародованной информации, парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если между Украиной и Россией будет достигнуто перемирие. Отмечается, что это рассматривают даже не под эгидой НАТО.

Причиной этого журналисты называют то, что министр обороны США Пит Гегсет ранее заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс не видят своей роли в подобном привлечении миротворческих сил на территории нашего государства.

По данным NOS, крупнейшая партия в нижней палате проголосовала против предложения. В то же время GroenLinks-PvdA поддержала такую инициативу, но их представительница считает преждевременными подобные обсуждения относительно отправки войск.

К слову, в свою очередь Германия выступает против потенциальной миротворческой миссии в Украине, если привлеченными будут только европейские страны. Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на участии Соединенных Штатов в такой инициативе.