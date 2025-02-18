Більшість нижньої палати проголосувала за підтримку резолюції, стало відомо у вівторок, 18 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NOS.

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Що відомо про резолюцію

Згідно з оприлюдненою інформацією, парламент бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності, якщо між Україною та Росією буде досягнуто перемир’я. Зазначається, що це розглядають навіть не під егідою НАТО.

Причиною цього журналісти називають те, що міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що Вашингтон та Північноатлантичний альянс не бачать своєї ролі у подібному залученні миротворчих сил на території нашої держави.

За даними NOS, найбільша партія в нижній палаті проголосувала проти пропозиції. Водночас GroenLinks-PvdA підтримала таку ініціативу, але їхня представниця вважає передчасними подібні обговорення стосовно відправки військ.

До слова, своєю чергою Німеччина виступає проти потенційної миротворчої місії в Україні, якщо залученими будуть лише європейські країни. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на участі Сполучених Штатів в такій ініціативі.