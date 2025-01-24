В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге 23 января заявил, что называть эти войска миротворцами некорректно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также 50 тысяч военных НАТО в Украине: идея Макрона снова актуальна, но кто пришлет солдат

Что говорят в МИД о миротворческом контингенте

Представитель МИД Украины сообщил, что сейчас идет дискуссия о военных контингентах иностранных государств или наций, которые потенциально могут быть размещены в Украине. По его словам, это обсуждение "находится на очень ранней стадии".

На самом деле в реальных переговорах и дискуссиях еще рано говорить о точных цифрах, потому что мы можем сказать, что с точки зрения Украины иностранные военные контингенты могут быть частью гарантий безопасности для Украины, но не есть единственной частью, не есть единственным элементом,

– говорит Тихий.

Он добавил, что официальный Киев рассматривает такое военное присутствие лишь как элемент в системе гарантий безопасности для Украины и его целью является не допустить нового нападения России на Украину.

Тихий отметил, что рано называть любые цифры миротворческого контингента в Украине и спекулировать ими, ведь они будут зависеть от многих факторов.

Представитель МИД также напомнил позицию президента Зеленского о том, что прочные и надежные гарантии безопасности для Украины должны включать не только Европу, но и Соединенные Штаты.

Ранее украинский глава государства также заявил, что для безопасности Украины после заключения соглашения о мире понадобится не менее 200 тысяч иностранных военных. Он добавил, что такое количество является минимальным, учитывая численность российской армии.