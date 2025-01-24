Водночас речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу 23 січня заявив, що називати ці війська миротворцями некоректно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Дивіться також 50 тисяч військових НАТО в Україні: ідея Макрона знову актуальна, але хто надішле солдатів

Що кажуть в МЗС про миротворчий контингент

Речник МЗС України повідомив, що наразі триває дискусія щодо військових контингентів іноземних держав або націй, які потенційно можуть бути розміщені в України. За його словами, це обговорення "перебуває на дуже ранній стадії".

Насправді в реальних переговорах і дискусіях ще рано говорити про точні цифри, тому що ми можемо сказати, що з точки зору України іноземні військові контингенти можуть бути частиною гарантій безпеки для України, але не є єдиною частиною, не є єдиним елементом,

– каже Тихий.

Він додав, що офіційний Київ розглядає таку військову присутність лише як елемент у системі гарантій безпеки для України, і її метою є не допустити нового нападу Росії на Україну.

Тихий зазначив, що рано називати будь-які цифри миротворчого контингенту в Україні та спекулювати ними, адже вони залежатимуть від багатьох факторів.

Речник МЗС також нагадав позицію президента Зеленського про те, що міцні та надійні гарантії безпеки для України повинні включати не лише Європу, а й Сполучені Штати.

Раніше український глава держави також заявив, що для безпеки України після укладання угоди про мир знадобиться щонайменше 200 тисяч іноземних військових. Він додав, що така кількість є мінімальною, враховуючи чисельність російської армії.