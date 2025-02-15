Поэтому нужно обсудить, какими могут быть надежные гарантии безопасности. Об этом 24 Каналу заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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"Думаю, лучше сначала обсудить это среди союзников, чтобы убедиться, что у нас есть общая позиция по этому поводу, чем вести эту дискуссию открыто. Потому что Путин наблюдает за нами. Он будет видеть, какова позиция различных союзников. Также он может предположить, что он сам может или не может выдвинуть на стол переговоров", – сказал он.

Дискуссии продолжаются

Рубен Брекельманс отметил, что дискуссия между союзниками относительно гарантий безопасности для Украины все еще находится на ранней стадии. По его мнению, рано конкретизировать, какими они будут, и каким будет вклад каждой страны. В частности, Нидерланды постоянно поддерживают Украину различными способами.

Мы всегда говорили, что не хотим привлечения своих военных, потому что мы не хотим вступать в прямую конфронтацию с Россией. Конечно, сейчас говорится не о введении войск, чтобы воевать, а о ведении контингента для обеспечения мира. Так что, это отдельная дискуссия. Сейчас еще рано говорить о нашей позиции, поскольку мы еще на ранней стадии разработки и координации планов с союзниками,

– сообщил он.

Сейчас в Нидерландах еще обсуждают возможность введения миротворческого контингента в Украину. Это зависит от того, как будет выглядеть потенциальное прекращение огня. Также неизвестно, какими будут гарантии безопасности, что они будут означать. Поэтому есть еще много вещей, которые нужно обсудить прежде всего среди союзников.