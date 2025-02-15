Тому потрібно обговорити, якими можуть бути надійні гарантії безпеки. Про це 24 Каналу заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Читайте також Потім готові говорити з Росією: Зеленський заявив, що Україна має карту розміщення миротворців

"Думаю, краще спочатку обговорити це серед союзників, щоб переконатися, що у нас є спільна позиція з цього приводу, ніж вести цю дискусію відкрито. Тому що Путін спостерігає за нами. Він бачитиме, якою є позиція різних союзників. Також він може припустити, що він сам може чи не може висунути на стіл переговорів", – сказав він.

Дискусії тривають

Рубен Брекельманс зазначив, що дискусія між союзниками щодо гарантій безпеки для України все ще перебуває на ранній стадії. На його думку, зарано конкретизувати, якими вони будуть, та яким буде внесок кожної країни. Зокрема, Нідерланди постійно підтримують Україну різними способами.

Ми завжди говорили, що не хочемо залучення своїх військових, тому що ми не хочемо вступати в пряму конфронтацію з Росією. Звичайно, зараз мовиться не про введення військ, щоб воювати, а про ведення контингенту для забезпечення миру. Отже, це окрема дискусія. Зараз ще зарано говорити про нашу позицію, оскільки ми ще на ранній стадії розробки та координації планів з союзниками,

– повідомив він.

Наразі у Нідерландах ще обговорюють можливість введення миротворчого контингенту в Україну. Це залежить від того, який вигляд матиме потенційне припинення вогню. Також невідомо, якими будуть гарантії безпеки, що вони означатимуть. Тому є ще багато речей, які потрібно обговорити насамперед серед союзників.