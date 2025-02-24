Однако миротворцы не обязательно будут размещены на линии фронта. Об этом президент Франции заявил на встрече с Дональдом Трампом в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, передает 24 Канал.

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Франция допускает привлечение миротворцев

Макрон сообщил, что присутствие европейских военных может стать гарантией для Украины.

Более того, по словам американского лидера, Путин якобы "не против" миротворческого контингента в Украине в рамках мирного урегулирования.

Трамп сейчас ведет "серьезные обсуждения" с российским президентом по поводу окончания войны, в частности, о "больших экономических проектах".

Однако ранее в России заявляли – введение миротворческого контингента будут считать "неприемлемым". В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что потенциальное привлечение военнослужащих стран-членов Альянса "будет иметь последствия для безопасности самой России".