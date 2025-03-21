Уже есть список стран, готовых разместить военный контингент в Украине, – МИД

Дискуссия об отправке миротворцев в Украину находится на стадии имплементации. Уже есть список стран, которые готовы разместить свой военный контингент.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

Смотрите также Кир Стармер сделал новое заявление о миротворцах в Украине, которое точно не понравится Путину

МИД о размещении миротворцев

Представитель МИД отметил, что встречи начальников генштабов свидетельствуют об очень детальной проработке концепции и механизмов воплощения этой идеи.

Обсуждаются конкретные количества и локации, и другие основные моменты. Это все серьезно проговаривается,

– отметил Георгий Тихий.

В то же время подчеркнул, для того, чтобы это произошло, необходимо продвижение мирного процесса.

Заметим, накануне во время выступления на виртуальном саммите "коалиции желающих" Владимир Зеленский призвал партнеров отправить миротворцев, не оглядываясь на Россию.

"Если Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело – решать что-то о безопасности Украины и Европы", – подчеркнул президент.