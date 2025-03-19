Спецназовцев Британии привели в готовность для отправки в Украину, – The Independent

Британские спецназовцы переведены в режим повышенной готовности для возможного развертывания в Украине в рамках миротворческой операции.

Это произошло на фоне переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The i Paper (The Independent).

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Великобритания готовит миротворцев к развертыванию

Согласно двум военным источникам, военные планировщики, которые получили поручение от Кабинета министров Великобритании, уже передали соответствующую директиву спецподразделениям. Приказы касаются не только кадрового состава, но и резервистов спецназа, которые должны подготовить личный состав и технику для быстрой мобилизации.

На прошлой неделе Постоянный объединенный штаб (PJHQ), занимающийся военным планированием, получил указание начать процесс подготовки персонала и ресурсов для потенциальной отправки в Украину.

Лидерство Великобритании в миротворческих инициативах

Решение активизировать подготовку спецназовцев было принято в момент, когда Великобритания готовится возглавить военную коалицию, которая поддержит соглашение о прекращении огня. В субботу премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что планы размещения сил миротворцев перешли в "оперативную фазу".

Хотя спецназ Великобритании не является традиционным миротворческим подразделением, его способность к быстрому развертыванию вместе с опытом в разведке и разведке делает его идеальным инструментом для того, чтобы возглавить "коалицию желающих".

Марко Висс, профессор международной истории и безопасности Ланкастерского университета, отметил, что силы специальных операций идеально подходят для гибких миссий, особенно в случае непредсказуемости того, как материализуется любое прекращение огня между Россией и Украиной.

"На этом этапе очень трудно, не зная, какой мир нужно поддерживать. Многое из этого будет планирование на случай непредвиденных ситуаций, то, что можно сделать быстро, и самый быстрый инструмент в распоряжении Даунинг-стрит, 10 – это спецназ. Они хорошо умеют разведывать, они могут действовать очень ловко, освобождаться, защищать важные объекты", – отметил профессор Висс.

Профессор Висс добавил, что это будет не традиционное мирное соглашение, а временное прекращение огня, и любые миротворческие силы могут быть использованы для соблюдения условий между Украиной и Россией. Потенциал для атак в "серой зоне" – операции, начинающиеся, когда две страны не находятся ни в состоянии мира, ни в прямой войне – или опасность эскалации может потребовать навыков сил специального назначения.

Если бы у вас вдруг были какие-то операции в серой зоне со стороны россиян, вы могли бы подавить их на зародыше,

– сказал он.

Директива о готовности спецназовцев появилась вскоре после визита министра обороны Великобритании Джона Хили в Вашингтон. Во время недавнего саммита премьер-министр заявил, что так называемая "коалиция желающих" готова предоставить 10 000 военных для поддержки режима прекращения огня.

Эта цифра существенно меньше 30 000, о которых Стармер, как сообщалось, обещал Дональду Трампу в Белом доме в прошлом месяце. Она меньше, но более специализированная.

Возможности британских сил специальных операций

Работа спецназовцев в Великобритании является очень секретной. Они состоят из пяти элитных подразделений, включая специальную авиационную службу (SAS), специальную катерную службу (SBS), специальный разведывательный полк (SRR) и группу поддержки (SFSG), которые регулярно разворачиваются в районах, где Британия официально не участвует в конфликте, для проведения разведывательных операций, спасения похищения и разведывательных миссий.

Они действуют без необходимости получения разрешения Палаты общин, а Министерство обороны обычно заявляет, что не комментирует их деятельность.

После года полномасштабного вторжения России в Украину, утечка документов Пентагона показала, что 50 членов спецназа Великобритании присутствовали в Украине во время конфликта. Сообщается, что специализированные подразделения участвовали в спасении и эксфильтрации заложников, участвовали в спасении двух десятков британских дипломатов и их семей после вспышки боевых действий в Судане, а также помогали в планировании операции по спасению пары, которую задержали на Филиппинах в 2019 году.