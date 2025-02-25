Не классическая миссия: какие задачи могут выполнять в Украине миротворцы

Уже не впервые появляется информация о размещении в Украине миротворческого контингента. Теперь даже озвучили цифру 30 тысяч бойцов, но их задачи и полномочия до сих пор неизвестны.

Именно мандат на вооружение, командования и возможности войск являются важнейшими вопросами. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что без таких деталей можно озвучивать только предположения.

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Миссия "гибридного образца"

Стоит заметить, что 30 тысяч – это точно не миссия ОБСЕ, а нечто значительно большее. Более того, когда-то в нее даже входили россияне. Второе – ОБСЕ была вообще не вооружена, имела совсем другие функции и задачи. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон очень справедливо отметил, что сам факт присутствия британских войск на территории Украины станет одним из элементов гарантий безопасности.

Но сегодня мы не слышим ответы на принципиальные вопросы: как будет осуществляться управление и командование, какая точная численность, каким будет вооружение,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Относительно вооружения звучат совершенно разные версии. Например, говорят о британских самолетах и беспилотниках с соответствующими средствами ПВО, которые будут использовать миротворцы. Еще один важный вопрос – означает ли размещение военных в Украине их возможность вступать в столкновения с россиянами.

Интересно, или Владимир Путин рискнет атаковать или возобновлять наступление, если там будут стоять иностранные войска. Но только, когда миссия начнет выполнение задач, тогда мы поймем ее функцию.

Надо понимать, что это не будет классическая миротворческая миссия, потому что она должна быть введена по соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Уже есть заявления со стороны России, что факт присутствия европейских войск на территории Украины для них неприемлем,

– отметил Александр Мусиенко.

Итак, это будет миссия "гибридного образца". Она может быть введена по договоренности с Украиной, без согласования этой позиции с Россией.

Заметим, Дональд Трамп заявил, что Путин якобы не видит проблем в размещении в Украине европейских миротворцев. Ранее такую идею озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, в России слова Трампа опровергли. Привлечение военнослужащих стран НАТО Кремль назвал "неприемлемым и опасным".