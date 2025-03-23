Китай обсуждает участие в миротворческой миссии в Украине: как это может сыграть на руку Путину

Китай рассматривает возможность присоединиться к миротворческой миссии в Украине. Вполне понятно, кто заинтересован в том, чтобы КНР отправила сюда свои войска.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, заметив, что вопрос миротворцев в Украине уже давно обсуждают. И тут есть свои нюансы.

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Чего добивается Путин

Как отметил Маломуж, Соединенные Штаты и Украина заинтересованы в том, чтобы к нам прибыли именно европейские миротворцы. Российский диктатор Путин, понятно, захочет привлечь сюда своих союзников. В частности это и касается Китая.

Стоит понимать, что миротворческий контингент вряд ли поможет гарантировать мир. Все может происходить по достаточно стандартному сценарию. Россия будет нарушать прекращение огня, но не будет признавать это.

Они будут нарушать условия прекращения огня на огромной линии разграничения. И обвинят Украину. Европейские войска будут подтверждать нарушения с российской стороны. А пророссийские будут врать, что это Украины. Главное, что они не смогут пресекать агрессивные действия со стороны России,

– сказал Маломуж.

По данным СМИ, Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине. В ЕС считают, что они смогут существенно повлиять на Россию. Также были сообщения, что союзники могут отправить в Украину сразу две миротворческие миссии.