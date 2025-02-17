США желают, чтобы миротворцы были своеобразным буфером между Россией и Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Какой подход к миротворцам имеют в США

В отличие от Франции, которая предлагает развернуть европейский контингент подальше от линии фронта без обязательств по боевым действиям, американские чиновники считают, что стоит привлечь неевропейские страны, такие как Бразилия или Китай. Они бы располагались на линии прекращения огня как своеобразный буфер между Украиной и Россией.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, по данным издания, отметил европейским союзникам, что только европейские силы будут менее эффективными в сдерживании России от нападения.

В то же время Москва выступает против любого присутствия иностранных войск в Украине. Как отмечает The Economist, президенту США Дональду Трампу, вероятно, придется давить на Путина, чтобы заставить его согласиться на такой формат.

"Когда пять союзников по НАТО рассматривали вопрос развертывания войск на встрече на авиабазе Рамштайн в январе, стало очевидно, что европейские сухопутные войска будут опасно растянуты, что создаст пробелы в собственных оборонительных линиях НАТО. По словам бывшего американского чиновника, знакомого с этими планами, было бы "подарком Путину", если бы союзники сократили свое присутствие в прифронтовых странах", – подытоживают в The Economist.