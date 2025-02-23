Во время разговора лидеры поднимут вопрос роли Европы в любой возможной миссии, однако США также это не обойдет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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В чем Стармер будет уверять Трампа

The Telegraph пишет, что вероятно, Кир Стармер будет уверять Дональда Трампа в том, что Европа способна взять на себя ответственность за любую миротворческую миссию в Украине, но для этого понадобится "защита" Соединенных Штатов.

Издание сообщает, что британский премьер будет подчеркивать то, что участие Вашингтона будет единственным способом сдержать Владимира Путина от повторного вторжения на территорию Украины, когда Россия восстановит силы.

Также политики обсудят увеличение расходов на оборону. По данным журналистов, Стармер будет уверять, что Великобритания готова "активизироваться" и играть большую роль в обеспечении финансирования собственной безопасности в Европе.

Согласно обнародованной информации, в субботу, 22 февраля, премьер-министр Великобритании провел ряд телефонных разговоров с лидерами ЕС, в частности с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы заручиться поддержкой увеличения военных бюджетов на континенте.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее исключил направление своих войск в Украину. В Европе имеют к этому другое отношение. Отправка миротворцев в нашу страну ранее рассматривал президент Франции Эмманюэль Макрон.