Никто не хочет затягивать в войну другие страны, – Зеленский об иностранном контингенте в Украине

Владимир Зеленский высказался о назначении иностранного контингента в Украине. По словам президента, пока что этот вопрос еще лежит на повестке дня и обсуждается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.

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Что сказал президент об иностранном контингенте в Украине

Владимир Зеленский отметил, что 27 марта украинская сторона вместе с партнерами будут обсуждать вопрос об иностранном контингенте.

Наши представители генеральных штабов работали все это время несколько недель, общались по контингенту, в каком формате, что может быть, какой количественный состав и тому подобное. Ну, и важно, что они могут делать, а чего не могут,

– объяснил президент.

По словам украинского лидера, инфраструктура иностранного контингента очень непростая. Поэтому 27 марта большое представительство многих стран обсудит, кто действительно готов разместить миротворцев в Украине.

В то же время на вопрос о том, на что конкретно готовы эти контингенты в Украине, по мнению президента, пока рано отвечать.

"Никто не хочет затягивать в войну ту или иную страну. Контингент очень важен для контроля, и это в любом случае боевой состав, но они прежде всего для того, чтобы мониторить ситуацию, проводить совместные тренировки, а также исключать любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", – сказал Зеленский.

Кроме того, как пояснил глава государства, о других инструментах этого контингента, или это контроль неба, моря или физическое присутствие на земле – пока рано говорить.