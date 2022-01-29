Министр иностранных дел сравнил работу своего ведомства с гаджетом. По его словам, сейчас МИД может на сверхвысокой скорости решать много задач одновременно, а также хранить нерушимый вид – это приносит конкретные результаты.

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Он указал, что у Киева получилось консолидировать достаточно высокий уровень международной поддержки Украины.

Дмитрий Кулеба отметил, что западный демократический мир сейчас говорит с агрессивной Россией единым голосом. В то же время у Киева есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации, сейчас в нее добавили новый элемент – помощь для сохранения стабильности страны.

Министр напомнил, что во времена холодной войны работала челночная дипломатия – курсирование дипломатов между сторонами конфликта. В настоящее время мир изменился, скорость процессов стала выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь по другую сторону занавеса.

Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? Окей, на смену челночной дипломатии запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предусматривает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами,

– добавил глава МИД.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал, что сейчас идет работа над союзом с участием Украины, Польши и Великобритании.

В Украину едут главы МИД Франции и Германии