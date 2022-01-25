О создании трехстороннего союза рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что в украинской внешней политике давно присутствует идея Черноморско-Балтийской оси.

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Британия серьезно включилась в этот процесс, – Кулеба

Безусловно, такой союз Великобритании, Польши и Украины мог бы эту ось существенно укрепить и расширить. Мы активно над этим работаем. Как вы слышали по словам моей коллеги британского министра, Британия серьезно включилась в этот процесс,

– сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что очень рад такому решению Лондона. Он надеется, что скоро будут неплохие новости.

Украинцы поддерживают создание такого альянса

Отметим, что согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", 61% украинцев выступает за создание объединения между Великобританией, Польшей и Украиной.

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Что известно о новом союзе Великобритании, Польши и Украины:

Об инициативе создания нового альянса сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Она отметила, что официальный Лондон готов пойти на такой шаг из-за угрозы российской агрессии.

Трасс подчеркнула, что сотрудничество стран поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе.

О том, как Украина и Запад готовятся к нападению России, в "Такие дела":