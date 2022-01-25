Про створення тристороннього союзу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що в українській зовнішній політиці давно присутня ідея Чорноморсько-Балтійської осі.

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Британія серйозно включилась в цей процес, – Кулеба

Безумовно, такий союз Великої Британії, Польщі та України міг би цю вісь суттєво зміцнити та розширити. Ми активно над цим працюємо. Як ви чули зі слів моєї колеги британського міністра, Британія серйозно включилася у цей процес,

– сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що дуже радий такому рішенню Лондона. Він сподівається, що незабаром будуть непогані новини.

Українці підтримують створення такого альянсу

Зазначимо, що згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг" 61% українців виступає за створення об'єднання між Великою, Британією, Польщею та Україною.

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Що відомо про новий союз Великої Британії, Польщі та України:

Про ініціативу створення нового альянсу повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Вона зазначила, що офіційний Лондон готовий піти на такий крок через загрозу російської агресії.

Трасс наголосила, що співпраця країн допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі.

Про те, як Україна та Захід готуються до нападу Росії, у "Такі справи":