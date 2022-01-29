Міністр закордонних справ порівняв роботу свого відомства з гаджетом. За його словами, нині МЗС може на надвисокій швидкості вирішувати багато завдань одночасно, а також зберігати непорушний вигляд – це приносить конкретні результати.

Читайте також Україна не піде на поступки для умиротворення Путіна, – Кулеба

Він вказав, що у Києва вийшло консолідувати досить високий рівень міжнародної підтримки України.

Дмитро Кулеба зазначив, що західний демократичний світ нині говорить з агресивною Росією єдиним голосом. Водночас у Києва є продумана дипломатична стратегія протидії російській ескалації, зараз у неї додали новий елемент – допомогу для збереження стабільності країни.

Міністр нагадав, що у часи холодної війни працювала човникова дипломатія – курсування дипломатів між сторонами конфлікту. У даний час світ змінився, швидкість процесів стала вище, а конфігурація сил на європейському континенті зовсім інша. Україна тепер по інший бік завіси.

Росія не хоче сідати за стіл переговорів з Україною? О'кей, на зміну човникової дипломатії запуститься мережева дипломатія з центром у Києві. Вона передбачає інтенсивне узгодження позицій партнерів у межах міжнародної коаліції зі стримування Росії, тісну координацію з Україною до і після контактів із росіянами,

– додав глава МЗС.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що наразі триває робота над союзом за участю України, Польщі та Великої Британії.

В Україну їдуть глави МЗС Франції та Німеччини