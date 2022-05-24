Мировой продовольственный кризис: есть 2 варианта, чтобы избежать голода

Тема продовольственной безопасности является глобальной. Экономисты подчеркивают, что мир на пороге серьезного продовольственного кризиса. Многие страны столкнутся с голодом из-за того, что Россия напала на Украину. Говорила об этом и я на панели World Economic Forum Responding to Humanitarian Crisis in Ukraine.

Россия искусственно создает катастрофу

Украина – один из крупнейших производителей пищевых продуктов в мире. Страны Африки и Азии сильно зависят от нашего экспорта.

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Россияне создают гуманитарную катастрофу не только в Украине, но по всему миру. Они делают это намеренно, чтобы мир почувствовал голод и прибежал покупать российское зерно.

Они блокируют украинские морские порты. Зерновые, которые мы собрали в прошлом году, заблокированы в Одессе, Бердянске и Черноморске.

Даже в городах, которые не являются временно оккупированными российские военные корабли делают невозможным движение коммерческих судов.

Как остановить россиян

Есть несколько вариантов, как мир может ответить на эти действия. Мы много говорим с разными торговыми организациями.

Подобные прецеденты уже были. Например, Ocean Shield – операция (против сомалийских пиратов – 24 канал), проводившейся в Аденском заливе, где конвои НАТО сопровождали торговые корабли.

Другой вариант – это оружие и противокорабельные ракеты для Украины. Тогда мы могли бы решить вопрос с деблокадой украинских портов самостоятельно.

Пора действовать

Важно понимать, что мы должны уже действовать. Потому что ситуация постоянно ухудшается.

Если урожай в прошлом году заблокирован, то урожай в этом году аграрии могут вообще не собрать.

Россия целенаправленно уничтожает запасы горючего в Украине не только чтобы мы не могли заправить танки, но и чтобы сорвать посевную.