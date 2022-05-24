Росія штучно створює катастрофу

Україна – один з найбільших виробників харчових продуктів у світі. Країни Африки, Азії сильно залежать від нашого експорту.

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Росіяни створюють гуманітарну катастрофу не тільки в Україні, але по всьому світу. Вони роблять це навмисно, щоб світ відчув голод і прибіг купувати російське зерно.

Вони блокують українські морські порти. Зернові, які ми зібрали минулого року заблоковані в Одесі, Бердянську та Чорноморську.

Навіть в містах, які не є тимчасово окупованими російські військові кораблі унеможливлюють рух комерційних суден.

Як зупинити росіян

Є декілька варіантів, як світ може відповісти на такі дії. Ми багато говоримо з різними торговельними організаціями.

Подібні прецеденти вже були. Наприклад, Ocean Shield – операція (проти сомалійських піратів – 24 канал) , яка проводилися в Аденській затоці, де конвої НАТО супроводжували торгові кораблі.

Інший варіант – це зброя та протикорабельні ракети для України. Тоді ми могли б вирішити питання з деблокадою українських портів самостійно.

Час діяти

Важливо розуміти, що ми маємо діяти вже. Тому що ситуація постійно погіршується.

Якщо урожай минулого року заблокований, то урожай цього року аграрії можуть взагалі не зібрати.

Росія цілеспрямовано знищує запаси пального в Україні не тільки, щоб ми не могли заправити танки, але і щоб зірвати посівну.