Мировые лидеры выступили с мощными заявлениями в поддержку Украины

Мировые лидеры выступили с заявлениями на втором телемарафоне Save Ukraine. В частности, слова поддержки Украине выразили премьер Британии, премьер Эстонии и глава парламента Грузии.

Известные политики призвали мир поддержать Украину в борьбе. Соответствующие обращения политиков транслировали в эфире канала "Рада" 29 мая – на 95-й день полномасштабной войны.

Заметьте , Ефросинина назвала сумму, которую собрали на Save Ukraine, и пообещала не дать Европе спать спокойно.

В Британии заявили, что Украина выстоит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о непрерывной поддержке украинского народа. Ведь Украина просит только одного – хочет жить в мире и свободе на своей земле.

Справедливо добавил, что это право каждой нации. Верящие в то, что это так, должны выступить единым фронтом против путинской агрессии.

Мы стоим бок о бок с нашими украинскими друзьями с самого начала этой войны. Мы предоставляем все необходимое оборудование,

– заявил Борис Джонсон.

В том числе и для того, чтобы отражать угрозу с моря, Javelin на суше. Премьер заверил: "Украина устоит, Британия поможет".

Эстония призвала поддерживать Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что через 3 месяца путинской геноцидной войны вопрос остается тот же – нужно поддерживать Украину и дальше.

Это означает больше военной, гуманитарной и экономической поддержки в Украине, больше санкций против агрессора. Нам нужно сделать так, чтобы агрессор платил за каждый шар, за каждый разрушенный дом или мост.

– заверила премьер Эстонии.

Кая Каллас вспомнила, что Украина выбрала европейскую дорогу и теперь дерется за каждую ее ступеньку. Завершила речь политика не словами "Слава Украине".