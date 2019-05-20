Мировые эксперты возмущены решением США относительно инаугурации Зеленского

Западные аналитики обеспокоены составом делегации США, которая отправилась в Украину на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

По их убеждению, такой состав свидетельствует о сложных отношениях между Зеленским и Трампом, а также это может быть плохим сигналом в дальнейших договоренностях.

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Бывший посол США в России аналитик Майкл Макфол считает, что Трамп должен был отправить на торжество своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"Даже на инаугурацию Януковича администрация Обамы прислала Советника по национальной безопасности Джима Джонса. Команда Трампа здесь делает ошибку. Отправьте Болтона!", – отметил Макфол.

Эксперт также призвал украинско-американское сообщество противостоять равнодушию Администрации Трампа в Украину.

Even to the Yanukovich inauguration, the Obama administration sent the National Security Advisor, Jim Jones. Trump team making a mistake here. Send Bolton ! (Bolton used to attend @yes_ukraine conference.) https://t.co/ReMKU4SEWN — Michael McFaul (@McFaul) 18 травня 2019 р.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что США сейчас должны развивать контакты с президентом Зеленским. В то же время страна "отозвала талантливого и опытного посла".

#Ukraine will inaugurate new president on May 20. Just when US should be positioning itself to build contacts to President Zelensky & his new team, US withdraws its talented & experienced ambassador. — Steven Pifer (@steven_pifer) 18 травня 2019 р.

Когда состоится инаугурация Зеленского?

Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского. Согласно решению нардепов, которое поддержали 315 человек, мероприятие пройдет 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событии. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.