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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Мировые эксперты возмущены решением США относительно инаугурации Зеленского

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      Мировые эксперты возмущены решением США относительно инаугурации Зеленского
      Мировые эксперты возмущены решением США относительно инаугурации Зеленского / Фото из открытых источников

      Западные аналитики обеспокоены составом делегации США, которая отправилась в Украину на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      По их убеждению, такой состав свидетельствует о сложных отношениях между Зеленским и Трампом, а также это может быть плохим сигналом в дальнейших договоренностях.

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      Бывший посол США в России аналитик Майкл Макфол считает, что Трамп должен был отправить на торжество своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

      "Даже на инаугурацию Януковича администрация Обамы прислала Советника по национальной безопасности Джима Джонса. Команда Трампа здесь делает ошибку. Отправьте Болтона!", – отметил Макфол.

      Эксперт также призвал украинско-американское сообщество противостоять равнодушию Администрации Трампа в Украину.

      Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что США сейчас должны развивать контакты с президентом Зеленским. В то же время страна "отозвала талантливого и опытного посла".

      Когда состоится инаугурация Зеленского?
      Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского. Согласно решению нардепов, которое поддержали 315 человек, мероприятие пройдет 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событии. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приехал в Украину
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      Теги: Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости США
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