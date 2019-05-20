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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Світові експерти обурені рішенням США щодо інавгурації Зеленського

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      Світові експерти обурені рішенням США щодо інавгурації Зеленського
      Світові експерти обурені рішенням США щодо інавгурації Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Західні аналітики струрбовані складом делегації США, яка відправилась в Україну на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

      За їхніми переконаннями, такий склад свідчить про складні відносини між Зеленським та Трампом, а також це може бути поганим сигналом у подальших домовленостях.

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція

      Колишній посол США до Росії аналітик Майкл Макфол вважає, що Трамп повинен мав відправити на урочисту подію свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона. 

      Навіть на інавгурацію Януковича адміністрація Обами прислала Радника з національної безпеки Джима Джонса. Команда Трампа тут робить помилку. Надішліть Болтона!,
      – зазначив Макфол.

      Експерт також закликав українсько-американську спільноту протистояти байдужості Адміністрації Трампа до України.

      Колишній посол США до України Стівен Пайфер вважає, що США нині має розбудовувати контакти з президентом Зеленським. Натомість країна "відкликала талановитого і досвідченого посла".

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського? Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського. Відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб, захід пройде 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

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      Скільки коштували інавгурації українських президентів
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      Теги: Новини України Новини США Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Президентські вибори 2019 Новини політики
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