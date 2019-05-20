Світові експерти обурені рішенням США щодо інавгурації Зеленського

Західні аналітики струрбовані складом делегації США, яка відправилась в Україну на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

За їхніми переконаннями, такий склад свідчить про складні відносини між Зеленським та Трампом, а також це може бути поганим сигналом у подальших домовленостях.

Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція

Колишній посол США до Росії аналітик Майкл Макфол вважає, що Трамп повинен мав відправити на урочисту подію свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона.

Навіть на інавгурацію Януковича адміністрація Обами прислала Радника з національної безпеки Джима Джонса. Команда Трампа тут робить помилку. Надішліть Болтона!,

– зазначив Макфол.

Експерт також закликав українсько-американську спільноту протистояти байдужості Адміністрації Трампа до України.

Even to the Yanukovich inauguration, the Obama administration sent the National Security Advisor, Jim Jones. Trump team making a mistake here. Send Bolton ! (Bolton used to attend @yes_ukraine conference.) https://t.co/ReMKU4SEWN — Michael McFaul (@McFaul) 18 травня 2019 р.

Колишній посол США до України Стівен Пайфер вважає, що США нині має розбудовувати контакти з президентом Зеленським. Натомість країна "відкликала талановитого і досвідченого посла".

#Ukraine will inaugurate new president on May 20. Just when US should be positioning itself to build contacts to President Zelensky & his new team, US withdraws its talented & experienced ambassador. — Steven Pifer (@steven_pifer) 18 травня 2019 р.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського? Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського. Відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб, захід пройде 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.