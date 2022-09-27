Мировым брендам выгоднее идти с рынка россии, чем оставаться, – репутационный советник

Однозначно правильно поступили те бренды, которые уже ушли из России. Это единственно правильное решение для любого международного бизнеса, желающего работать в мире.

Об этом 24 канала рассказал антикризисный и репутационный советник Сергей Биденко. Он также добавил, если говорить об ошибках тех, кто еще не покинул российский рынок – это влечет за собой репутационные риски, по которым так или иначе добавляется финансовая составляющая.

Читайте также Более 70 мировых брендов вышли из России: список

Условно, возьмем, как пример McDonalds или Shell – они лишь зафиксировали финансовые потери. Те, кто еще остается в России – на них будет очень сильно давить рынок или власть их страны. Как, например, это происходит с бизнесами из Великобритании,

– говорит Биденко.

Аналитик говорит, что эта страна делает так, что за любые юридические связи или помощь россиянам угрожает почти уголовное дело.

Не только бренды уходят из России, но и страны отвращаются от кровожадных россиян: смотрите видео

"О деньгах – любая аудиторская компания укажет на самое маленькое звено, которое связывает бизнес с россией . Если это зафиксируют аудиторы, то эти данные молниеносно попадут во все инвестиционные фонды и банки", говорит Сергей Биденко.

Репутационный советник объясняет, что стоимость денег этой компании вырастет максимально, потому что немногие захотят попасть во вторичные санкции и придется, как россия, бегать по африканским странам, чтобы найти союзника.