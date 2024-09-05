Во Франции назначили нового премьер-министра: кто им стал

После двух месяцев споров Франция в конце концов получила нового премьер-министра. Им стал Мишель Барнье.

Напомним, что 16 июля Макрон со второй попытки принял отставку премьера Габриэля Атталя и его правительства. Однако президент попросил чиновника остаться до назначения преемника, чтобы "обеспечить стабильность в стране".

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Мишель Барнье – новый премьер Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 сентября назначил новым премьер-министром страны Мишеля Барнье. В заявлении офиса Макрона говорится, что ему было поручено "сформировать объединительное правительство для служения стране и французскому народу".

Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций, во время которых, согласно своей конституционной обязанности, президент заверил, что премьер-министр и будущее правительство будут отвечать условиям, чтобы быть как можно более стабильными и дать себе шанс как можно шире объединиться, насколько это возможно,

– говорится в сообщении.

Известно, что новый премьер Франции в 2016 – 2021 годах возглавлял переговоры ЕС с Великобританией о ее выходе из блока. Также Барнье был еврокомиссаром, а еще работал в различных правительствах Франции. В частности, он был министром иностранных дел Франции из правоцентристской партии "Республиканцы".

Долгожданное назначение произошло почти через три месяца после того, как ни одна партия не получила абсолютного большинства на досрочных выборах. Это привело к тупику в переговорах относительно того, кто же возглавит Правительство Франции. Среди потенциальных кандидатов на кресло премьера, кроме Барнье, называли консерватора Ксавье Бертрана и бывшего премьер-министр-социалиста Бернара Казнева.

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон (LFI) заявил, что назначение Эммануэлем Макроном Мишеля Барнье новым премьер-министром страны свидетельствует о том, что результаты парламентских выборов в июле были украдены. Он призвал к уличным протестам 7 сентября.