Мишенями террористов являются более 10 тысяч иностранных студентов, 2 тысячи из них – в плену

Россия атаковала Украину и каждый день убивает мирных жителей, даже детей. И мишенями террористов каждый день являются и иностранные студенты, которые не могут вернуться домой. Часть из них уже захватили в плен русские захватчики.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

К теме Враг пытается продолжить наступление на Запорожье и Днепр и захватить Мариуполь

Он подчеркнул, что сегодня около 10 000 иностранных студентов, которые находятся в Украине, являются мишенями путинских террористов.

Более 2000 из них уже взяты в заложники русскими солдатами. Многие из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива,

– заявил Резников.

По его словам, молодежь находится в заблокированных российскими войсками городах – Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе. И россияне каждый день обстреливают эти города.

"Они фактически ведут войну со всем миром. Даже с теми, кто пытается остаться нейтральным. Не получится. Зло не действует выборочно", – сказал министр обороны.

Резников добавил, что Украина была и является домом для представителей более 100 наций . "У нас много смешанных браков, в которых родились прекрасные дети. И этих детей теперь убивают оккупанты", – заметил он.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!