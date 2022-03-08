Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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Він наголосив, що сьогодні близько 10 000 іноземних студентів, які знаходяться в Україні, є мішенями путінських терористів.
Понад 2 000 з них вже взято в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки,
– заявив Резініков.
За його словами, молодь перебуває у заблокованих російськими військами містах – Чернігові, Сумах, Херсоні, Маріуполі. І росіяни щодня обстрілюють ці міста.
"Вони фактично ведуть війну з усім світом. Навіть з тими, хто намагається залишитись нейтральним. Не вийде. Зло не діє вибірково", – сказав міністр оборони.
Резніков додав що Україна була і є домом для представників понад 100 націй. "У нас багато змішаних шлюбів, у яких народилися прекрасні діти. І цих дітей тепер вбивають окупанти", – зауважив він.
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