Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, головна мета ворожих військ – вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Станом на 8 березня, окупанти здійснили невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Троїцьке. Щобільше, ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь.

Здійснено висування 2 батальйонних тактичних груп та 71 мотострілецький полк (Калинівська) 42 мотострілкової дивізії до Гуляйполя, Оріхів,

– йдеться у новому зведенні Генштабу.

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