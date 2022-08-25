"Мишка" попытается отыграться, – Климкин об успехах Крымской платформы

В который раз Украина проводит собрание мировых лидеров в рамках "Крымской платформы". В этом году она радикально отличалась от прошлогоднего заседания.

Об этом 24 каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также отметил, что предыдущая встреча ему не понравилась, ведь многие известные мировые лидеры – Франция, Италия, Германия, они исчезли и решили "пропетлять".

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В этом году была совсем другая история, не потому, что кто-нибудь из Латинской Америки или Африки посетил "Крымскую платформу". Дело в том, что все западные лидеры присутствовали, и самое важное – они все говорили почти на прямом языке, точно не дипломатическом,

– отметил Климкин.

"Стоит также обратить внимание, что "Крымская платформа" проходила на фоне происходящего на территории временно оккупированного Крыма. Именно на фоне видео со взрывами в Крыму мировые лидеры смогли найти правильные слова", – говорит Павел Климкин.

Павел Климкин экс-министр иностранных дел Украины Это мне очень понравилось – Запад начал менять тактику, он понял, что вот этот принцип "не трогайте мишку" – не работает и нужно "трогать" его.

Почему "Крымская платформа" 2022 года была успешной

По его словам, нашего неприятеля не нужно недооценивать и не нужно бояться. "Опять-таки мне очень нравится, что западные лидеры частично прекратили бояться этого режима и путина", – убежден экс-министр иностранных дел.

"То, что путин еще неоднократно попытается пойти на эксалацию – я в этом абсолютно уверен. Он попытается отыграться и на Юге, и на Востоке. Нам нужно продемонстрировать устойчивость – как в обществе, так и в экономике", – резюмирует Павел Климкин.

Детальнее о событиях "Крымской платформы" в разговоре с Павлом Климкиным: смотрите видео