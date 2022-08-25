Про це 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він також зазначив, що попередня зустріч йому не сподобалась, адже багато відомих світових лідерів – Франція, Італія, Німеччина, вони зникли і вирішили "пропетляти".

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Цього року була зовсім інша історія, не тому, що хтось із Латинської Америки чи Африки відвідав "Кримську платформу". Річ у тім, що всі західні лідери були присутні, і найважливіше – вони всі говорили майже прямою мовою, точно не дипломатичною,

– зазначив Клімкін.

"Варто також звернути увагу, що "Кримська платформа" проходила на тлі того, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму. Саме на тлі відео із вибухами у Криму, світові лідери змогли знайти правильні слова", – каже Павло Клімкін.

Павло Клімкін ексміністр закордонних справ України Це мені дуже сподобалось – Захід почав змінювати тактику, він зрозумів, що ось цей принцип "не рухайте ведмедика" – не працює і потрібно "чіпати" його.

Чому "Кримська платформа" 2022 була успішною

За його словами, нашого ворога не потрібно недооцінювати і не потрібно боятися. "Знов таки, мені дуже подобається, що західні лідери частково припинили боятись цього режиму і путіна", – переконаний ексміністр закордонних справ.

"Те, що путін ще неодноразово спробує піти на ексалацію – я у цьому абсолютно певен. Він спробує відігратися і на Півдні, і на Сході. Нам потрібно продемонструвати стійкість – як у суспільстві, так і у економіці", – резюмує Павло Клімкін.

Детальніше про події "Кримської платформи" у розмові із Павлом Клімкіним: дивіться відео