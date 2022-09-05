Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, на станции осталось 2 наблюдателей

Миссия МАГАТЭ приезжала на захваченную россиянами Запорожскую АЭС. Международные специалисты проверяли станцию, обстреливаемую врагом.

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что МАГАТЭ уехала со станции. При этом, там осталось 2 наблюдателей.

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Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе,

– сообщает "Энергоатом".

Несмотря на все риски и нарушения, ЗАЭС продолжает работать.

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Как работает станция

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что сейчас Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

В работе остается только 6-й энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжает свою работу. Вместе с тем российские военные остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

Цаплиенко отметил, что Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил восхищение относительно работы украинских работников в сложнейших условиях. Гросси подчеркивал, что украинцы заботятся о ЗАЭС и "очень хорошо работают".

Также Рафаэль Гросси заявлял, что российские военные были на Запорожской атомной электростанции во время работы миссии. Он хотел с ними пообщаться. Но его не пустили к оккупантам. Гендиректор МАГАТЭ объяснил, что как раз хотел спросить россиян, почему они были в блочном щите управления и не могли бы вернуть его к обычной функциональности.

А советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк охарактеризовал долгожданный визит миссии МАГАТЭ как "странный". По его словам, нельзя понять, осознают ли в МАГАТЭ, что на самом деле происходит, и чем это грозит.

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