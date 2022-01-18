Миссия ОБСЕ не нашла подтверждения утечки химикатов в оккупированной Горловке

Наблюдатели СММ ОБСЕ опровергли информацию о том, что на заводе в Горловке якобы произошла утечка аммиака. Ранее об этом сообщила украинская разведка.

Как говорится в отчете ОБСЕ, ситуация на заводе в Горловке остается спокойной.

Важно После блокирования боевиками ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке

В то же время международные наблюдатели заявили, что будут следить за ситуацией на территории города, который является неподконтрольным правительству Украины.

16 и 17 января миссия уточняла сообщения о возможной утечке аммиака на заводе в Горловке. СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию,

– говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка сообщала, что в Горловке на химическом заводе "Стирол" произошла утечка химикатов. По данным разведчиков, оккупанты потеряли контроль над химическими препаратами, которые завозятся на Донбасс. Это могло бы привести к экологической катастрофе на востоке Украины.

Существует еще одна опасность

Однако есть еще один риск, о котором заявили разведчики. Дело в том, что вероятную утечку Россия может использовать для агрессии. В частности речь идет о техногенной катастрофе.

Вызванная российскими оккупантами техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ, а также как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства,

– предупредила разведка.

Почему произошла утечка на "Стироле"

Летом 2013 года на "Стироле" уже случался выброс аммиака. Тогда в результате аварии погибли 6 человек, а еще 25 – пострадали.

Во время осмотра трубопровода специалисты обнаружили трещину длиной 10 сантиметров, через которую и произошла утечка. Сначала рассматривали несколько версий причин аварии: неправильная эксплуатация оборудования, нарушение правил безопасности или человеческая халатность. Впрочем, впоследствии назвали окончательную причину – неудовлетворительное состояние аммиакопровода, пострадавшего от коррозии.