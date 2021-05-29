Миссию ОБСЕ на границе с Россией продлили всего на два месяца

Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Миссии наблюдателей на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" к 31 июля. Соответствующее решение приняли 28 мая.
В Министерстве сообщили, что Россия создала трудности и помешала продлению мандата на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.
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Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию России относительно уменьшения срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ,
– говорится в сообщении.
"Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России", – отметили в МИД.
Дипломаты добавили, что Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины, поэтому создает препятствия работе миссии.Обратите внимание! Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" действует с 29 июля 2014 года. С тех пор мандат продлевают на каждые 4 месяца. Нынешний мандат заканчивается 31 мая 2021 года.
Миссия постоянно мониторит ситуацию и передвижения через границу на официальных российских пунктах пропуска и сообщает об этом в своих отчетах. Сейчас миссия состоит из 22 человек.
Что известно об СММ ОБСЕ в Украине
СMM ОБСЕ – это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины. Ее задача – беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине.
Также она должна способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
Миссия начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.