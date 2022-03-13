Митинг в Херсоне: появились видео, как местные прогоняют россиян

В Херсоне сейчас находится армия оккупантов, однако люди все равно выходят на проукраинские митинги. Один из них прошел 13 марта. Херсонцы призывали оккупантов забираться с их земли.

Соответствующие видео опубликовал местный житель в соцсетях. На нем видно, как херсонцы прогоняют россиян.

К теме Оккупанты сбросили на Мариуполь уже почти 100 авиабомб: погибли более 2 тысяч человек

Люди шли по большой колонне по улице и скандировали "Русский солдат, фашистский оккупант". Российские военные в ответ стреляли из автомата в воздух, чтобы испугать жителей Херсона.

На кадрах заметно, что в Херсоне тысячи человек вышли на митинг против оккупантов. Мирная акция проходила под лозунгом "Херсон – это Украина". Время от времени на митинге оккупанты открывали огонь.

В городе люди митингуют уже несколько часов, несмотря на то, что вокруг стоят десятки вооруженных русских солдат и много российской техники.

В общей сложности на акцию протеста против провозглашения оккупантами псевдореспублики "ХНР" вышли около 10 тысяч херсонцев.

Кстати, российские захватчики никак не могут захватить Николаев. По всем направлениям они получают отпор ВСУ и отступают или сдаются. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что российские орки действительно очень тупые. Видео – смотрите здесь.