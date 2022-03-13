На митингах в Питере и Москве массовые и жесткие задержания: жесткие видео

В городах России люди вышли на массовые митинги. Силовики жестоко избивают и задерживают протестующих.

В целом антивоенные митинги 13 марта проходят в 28 городах России. Силовые структуры задержали уже 381 человек.

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По информации российских оппозиционных СМИ, силовики массово задерживают митингующих. По состоянию на 14.40 13 марта известно о:

156 задержанных в Москве;

65 – в Санкт-Петербурге;

36 – в Екатеринбурге.

В других городах России, где проходят протесты, в общей сложности известно о 124 задержанных.

Жуткие видео задержания митингующих

Журналисты и очевидцы сообщают, что силовики избивают митингующих почти до полусмерти, прежде чем задержать.

В сети появились жесткие видео из российских городов. На них силовики избивают мирных людей. В частности, на одном из видео видно, что мужчина без формы подошел к женщине с тюльпаном в руках, якобы показал "удостоверение" и начал ее задерживать.

На другом видео видно, как сразу 6 силовиков жестоко задерживают митингующего.

Силовики "задержали" велосипед

Также очевидцы опубликовали курьезное видео, на котором видно, как двое российских силовиков "арестовывают" велосипед. Люди в форме несли двухколесный транспорт по площади в Москве, где проходит антивоенный митинг.