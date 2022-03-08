Митинги против оккупантов, разваленные дома и гимн на руинах: видеодайджест 12 дня войны

8 марта 2022 , 00:44
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Генштаб ВСУ

Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. ВСУ уже в течение 12 суток уничтожают врага.

В то же время, украинские граждане во временно оккупированных городах и селах выходят на улицы. Мирные жители буквально выгоняют захватчиков из своих населенных пунктов.

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Россияне понимают, что в Украине их никто не намерен встречать с "хлебом-солью" и прибегают к мести. Оккупанты обстреливают ракетами и бомбами мирное население.

В результате атак врага, к сожалению, гибнут взрослые и дети. Однако украинские военные отвечают захватчикам, уничтожая их. За 12 суток войны ВСУ уничтожили свыше 11 тысяч россиян.

 

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Автор: Олег Васьків